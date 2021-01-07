Повреждены два автомобиля: В «ЛНР» ночью произошел взрыв

В «ЛНР» в результате взрыва неизвестного устройства, который произошел в ночь на 7 января, повреждены два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как сообщается, инцидент случился в поселке Шахтерский Свердловского (после декоммунизации – Должанского) района в 00:30 (по местному времени).

«На улице Лермонтова в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства (предположительно РГД-5) повреждены два автомобиля: ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito», – утверждают в «МЧС ЛНР».

Также отмечается, что по факту произошедшего проводится «следствие».

Информации о пострадавших в результате взрыва нет.