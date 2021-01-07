Сводка из зоны ООС за 6 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень огневую активность противника зафиксировали неподалеку от населенного пункта Опытное. Здесь НВФ совершили несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово – из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – 8 раз. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: г. Донецк (терминал Донецкого аэропорта), Веселое, Григоровка, Новая Таврия, Ленинское, Коминтерново (после декоммунизации Ужовка и Пикузы – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 6 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».