Четвертый день без воды: В прифронтовом Торецке и близлежащих поселках не могут восстановить водоснабжение (Фото)

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) и нескольких близлежащих поселках из-за порывов на водоводе «Горловка-Торецк» диаметром 900 мм прекращено централизованное водоснабжение. Об этом сегодня, 7 января, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

По информации спасателей, вода не подается с 4 января в города Торецк (28 336 чел.) и Железное (2 899 чел.), в пгт Северное (5 768 чел.), Южное (750 чел.) и частично пгт Щербиновка (170 чел.) Торецкого городского совета. Всего без воды остались 37 923 человека.

6 января в Торецке прошло заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«В тот же день работниками КП "Компания "Вода Донбасса" с временно неподконтрольной территории Донецкой области устранены несколько порывов на водоводе, но это не привело к восстановлению водоснабжения, в связи с чем является обязательная необходимость проведения обследования водопровода вблизи пгт Южное. В настоящее время до сих пор отсутствуют гарантии обеспечения "режима тишины" для проведения обследования и ремонта водопровода», – говорится в сообщении.

Работники КП «Компания «Вода Донбасса» на подконтрольной территории Донецкой области находятся в полной готовности и ожидают предоставления «режима тишины».

При участии сотрудников и техники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области в Торецк и поселки подвозят воду.

«В течение суток 6 января силами и средствами Главного управления был осуществлен подвоз 51,4 т питьевой воды и 25,85 т технической воды», – уточнили в областном управлении ГСЧС.