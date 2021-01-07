«Щедрик», каким вы его не слышали: На Донетчине записали новую версию рождественского хита (Видео)

В Мариуполе творческие коллективы при поддержке «Мариупольского телевидения» записали музыкальное видеопоздравление с Рождеством Христовым. Ролик создан по инициативе Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета, передает «MRPL.city».

Оригинальное исполнение всемирно известного рождественского хита «Щедрик» Николая Леонтовича сопровождает яркое видео с кадрами праздничного города.

Съемки проходили в реконструированной части Центра культуры «Левобережный (Городской дворец культуры), возле недавно открывшейся ледовой арены Mariupol Ice Center и на основных новогодних локациях рядом с драмтеатром, в парке «Веселка» и на площади Свободы.

Директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета Диана Трима уточнила, что режиссером проекта и автором вокального контента стал преподаватель высшей категории музыкальной школы №3, руководитель театра Соnception Алексей Гнатюк.

«Это уже второй проект камерного оркестра "Ренессанс" под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка и театра авторской пьесы Соnception. А драйвовое исполнение группы The Illusion, руководителем которой является Дмитрий Проскурин, придало особую "сталь" музыкальному произведению», – отметила Диана Трима.

Реализация проекта, по ее словам, стала возможна благодаря «Мариупольскому телевидению».