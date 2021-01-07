На Луганщине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 за сутки

За сутки в Луганской области зафиксирован 331 новый случай COVID-19 – это антирекорд. От осложнений умерли еще 4 больных. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 41;

Рубежное – 32;

Северодонецк – 73;

Беловодский район – 1;

Белокуракинский – 1;

Кременской – 17;

Марковский – 1;

Меловской – 26;

Новоайдарский – 28;

Новопсковский – 23;

Попаснянский – 27;

Станично-Луганский – 26;

Старобельский – 26;

Троицкий – 9.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Лисичанска, 68-летняя женщина из Рубежного, 75-летний мужчина и 73-летняя женщина из Северодонецка», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 571 человека, из них:

выздоровели – 8 385 человек (72,5% от всех заболевших);

лечатся – 2 857 пациентов, в том числе 412 – стационарно, 2 445 – амбулаторно (24,7%);

умерли – 329 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболел 441 ребенок в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 344.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 28,1%.