RU
Все новости

На Луганщине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 за сутки

07.01.21 12:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Луганской области зафиксирован 331 новый случай COVID-19 – это антирекорд. От осложнений умерли еще 4 больных. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 41;
  • Рубежное – 32;
  • Северодонецк – 73;
  • Беловодский район – 1;
  • Белокуракинский – 1;
  • Кременской – 17;
  • Марковский – 1;
  • Меловской – 26;
  • Новоайдарский – 28;
  • Новопсковский – 23;
  • Попаснянский – 27;
  • Станично-Луганский – 26;
  • Старобельский – 26;
  • Троицкий – 9.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Лисичанска, 68-летняя женщина из Рубежного, 75-летний мужчина и 73-летняя женщина из Северодонецка», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 571 человека, из них:

  • выздоровели – 8 385 человек (72,5% от всех заболевших);
  • лечатся – 2 857 пациентов, в том числе 412 – стационарно, 2 445 – амбулаторно (24,7%);
  • умерли – 329 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболел 441 ребенок в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 344.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 28,1%.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк