На Луганщине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 за сутки

За сутки в Луганской области зафиксирован 331 новый случай COVID-19 – это антирекорд. От осложнений умерли еще 4 больных. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 41;
- Рубежное – 32;
- Северодонецк – 73;
- Беловодский район – 1;
- Белокуракинский – 1;
- Кременской – 17;
- Марковский – 1;
- Меловской – 26;
- Новоайдарский – 28;
- Новопсковский – 23;
- Попаснянский – 27;
- Станично-Луганский – 26;
- Старобельский – 26;
- Троицкий – 9.
«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Лисичанска, 68-летняя женщина из Рубежного, 75-летний мужчина и 73-летняя женщина из Северодонецка», – уточнили в Луганской ОГА.
За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 571 человека, из них:
- выздоровели – 8 385 человек (72,5% от всех заболевших);
- лечатся – 2 857 пациентов, в том числе 412 – стационарно, 2 445 – амбулаторно (24,7%);
- умерли – 329 человек (2,8%).
За время распространения коронавируса в области заболел 441 ребенок в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 344.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 28,1%.