Попали в «бутерброд»: В «ДНР» из-за пьяного «военного» столкнулись несколько машин (Фото)

Сегодня, 7 января, во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Аварийную ситуацию создал водитель, одетый в военную форму. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

По информации очевидцев, ДТП на улице Ленина произошло в 13:35 по местному (московскому) времени.

«Водитель белого ВАЗ-2107 в форме военнослужащего на приличной скорости въехал в черную "Тойоту", которая в свою очередь попала в "бутерброд", в связи с чем были повреждены и другие автомобили», – описывает подробности происшедшего один из местных Telegram-каналов.



Свидетели ДТП сообщили, что у водителя ВАЗа был замечен стойкий запах алкоголя.

В результате аварии обошлось без серьезных травм у пострадавших.

Местные жители в обсуждении происшедшего пишут, что ДТП с участием «вояк» – не редкость, при чем часто никто не несет ответственность.

«А кто без номеров ездит? Менты боятся останавливать. А меня справа один хотел обогнать на узком месте. Физически не получилось. Так он подрезал, остановил и грозился коленки мне прострелить. 2018. Лето. Не доезжая пл. Свободы», – вспоминает Сергей.

«Понятно, что с "запахом алкоголя" праздник ведь... О*уевшие, я смотрю, эти вояки чертовы. Гоцает оно синее... В одном из сел, был свидетелем ДТП, как компания угашеных "защитников" не уступила дорогу водителю мотоцикла. Мужику на лечение скидывались деньгами. Впоследствии умер. Виновник ходит на свободе, как ни в чем не бывало», – делятся дончане.