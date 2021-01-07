На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 человек (Карта)

В Донецкой области в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла жизни еще 8 человек. Об этом сегодня, 7 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От последствий коронавируса скончались:

по 2 человека в Бахмутской и Краматорской ОТГ;

по 1 человеку в Мариупольской, Волновахской, Дружковской и Славянской ОТГ.

За среду, 6 января, лаборатории сообщили о еще 572 больных, среди которых 14 детей:

141 – в Мариупольской ОТГ;

87 – в Славянской ОТГ;

78 – в Краматорской ОТГ;

39 – в Торецкой ОТГ;

31 – в Николаевской ОТГ;

по 29 – в Покровской и Волновахской ОТГ;

25 – в Бахмутской ОТГ;

21 – в Константиновской ОТГ;

18 – в Дружковской ОТГ;

14 – в Селидовской ОТГ;

10 – в Мирноградской ОТГ;

по 7 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;

по 5 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Андреевской ОТГ;

по 4 – в Мангушской и Черкасской ОТГ;

3 – в Соледарской ОТГ;

по 2 – в Никольской, Марьинской и Угледарской ОТГ;

по 1 – в Северской, Комарской, Новогродовской и Авдеевской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 660 случаев заражения COVID-19, из них: