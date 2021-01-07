На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 человек (Карта)

В Донецкой области в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла жизни еще 8 человек. Об этом сегодня, 7 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
От последствий коронавируса скончались:
- по 2 человека в Бахмутской и Краматорской ОТГ;
- по 1 человеку в Мариупольской, Волновахской, Дружковской и Славянской ОТГ.
За среду, 6 января, лаборатории сообщили о еще 572 больных, среди которых 14 детей:
- 141 – в Мариупольской ОТГ;
- 87 – в Славянской ОТГ;
- 78 – в Краматорской ОТГ;
- 39 – в Торецкой ОТГ;
- 31 – в Николаевской ОТГ;
- по 29 – в Покровской и Волновахской ОТГ;
- 25 – в Бахмутской ОТГ;
- 21 – в Константиновской ОТГ;
- 18 – в Дружковской ОТГ;
- 14 – в Селидовской ОТГ;
- 10 – в Мирноградской ОТГ;
- по 7 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;
- по 5 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Андреевской ОТГ;
- по 4 – в Мангушской и Черкасской ОТГ;
- 3 – в Соледарской ОТГ;
- по 2 – в Никольской, Марьинской и Угледарской ОТГ;
- по 1 – в Северской, Комарской, Новогродовской и Авдеевской ОТГ.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 660 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 28 483 человека (74,8% от всех заболевших);
- на лечении – 9 453 пациента (23,3%);
- летальных случаев – 724 (1,9%).