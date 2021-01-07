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На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 человек (Карта)

07.01.21 16:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла жизни еще 8 человек. Об этом сегодня, 7 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От последствий коронавируса скончались:

  • по 2 человека в Бахмутской и Краматорской ОТГ;
  • по 1 человеку в Мариупольской, Волновахской, Дружковской и Славянской ОТГ.

За среду, 6 января, лаборатории сообщили о еще 572 больных, среди которых 14 детей:

  • 141 – в Мариупольской ОТГ;
  • 87 – в Славянской ОТГ;
  • 78 – в Краматорской ОТГ;
  • 39 – в Торецкой ОТГ;
  • 31 – в Николаевской ОТГ;
  • по 29 – в Покровской и Волновахской ОТГ;
  • 25 – в Бахмутской ОТГ;
  • 21 – в Константиновской ОТГ;
  • 18 – в Дружковской ОТГ;
  • 14 – в Селидовской ОТГ;
  • 10 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 7 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;
  • по 5 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Андреевской ОТГ;
  • по 4 – в Мангушской и Черкасской ОТГ;
  • 3 – в Соледарской ОТГ;
  • по 2 – в Никольской, Марьинской и Угледарской ОТГ;
  • по 1 – в Северской, Комарской, Новогродовской и Авдеевской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 660 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 28 483 человека (74,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 453 пациента (23,3%);
  • летальных случаев – 724 (1,9%).

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