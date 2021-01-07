В «ДНР» с января обещают повысить регрессные выплаты

В 2021 году в «ДНР» размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профзаболевания и членам их семей пересчитают дважды – с 1 января и с 1 июля. Об этом говорится в «указе», подписанном «главой ДНР» Денисом Пушилиным, передают местные интернет-ресурсы.

«Увеличить с 1 января 2021 года размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей на коэффициент 1,20. Увеличить с 1 июля 2021 года размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей на коэффициент 1,20», – говорится в «документе».

В «ДНР» уверяют, что «фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» поручено произвести перерасчет размера выплат.

Ранее сообщалось, что с января в «ДНР» повышаются размеры социальных пособий. Из 14 существующих в «республике» пособий увеличение коснется 12-ти. Проходить оно будет в два этапа – с 1 января и с 1 июля.