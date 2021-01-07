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Вез в Россию в детском манеже: На Луганщине четырехлапый «пограничник» разоблачил наркокурьера (Видео)

07.01.21 18:14
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) пограничники обнаружили наркокурьера, который вез в Россию партию наркотиков. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Утром 6 января утром в пункт пропуска «Меловое» прибыл микроавтобус марки «Mercedes» под управлением украинца, который направлялся в Россию.

«С помощью служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков, пограничники совместно с представителями таможни и при участии сотрудников СБУ провели углубленный осмотр автомобиля. Чтобы максимально усложнить поиск незаконного тайника, 43-летний украинец до отказа заполнил багажное отделение микроавтобуса сумками и пакетами. Но большой объем багажа никак не помешал служебной собаке найти тайник с наркотиками в сумке с детским манежем», – рассказали в ГПСУ.

Когда открыли сумку, в одной из деталей манежа обнаружили 189 свертков с кристаллическим веществом белого цвета, предварительно установлено, что это метадон. Обнаруженное вещество общим весом 190 г передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Продолжаются следственные действия и экспертиза.

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