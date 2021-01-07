Локдаун в Украине: Что будет запрещено и разрешено с 8 января (Инфографика)

В Украине с 8 января начнут действовать усиленные карантинные ограничения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают «Донецкие новости».
Вопреки слухам о возможной отмене локдауна из-за снижения заболеваемости коронавирусом, Кабмин прислушался к мнению Минздрава и не стал отменять жесткий карантин. Решение о нем принималось еще в декабре прошлого года.
«С завтрашнего дня, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!», – написал премьер-министр в своем Telegram-канале.
При усиленном карантине с 8 по 24 января будет запрещено:
- работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
- работа магазинов непродовольственных товаров и непродовольственных рынков, только доставка;
- прием посетителей учреждениями культуры, кинотеатрами, театрами, а также фитнес-клубами, ночными клубами, спортзалами, бассейнами;
- работа торгово-развлекательных центров за исключением, когда в ТРЦ разрешается торговля только продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
- любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия;
- посещение всех учреждений образования, кроме детских садов.
С ограничениями действующей сейчас «оранжевой» зоны будет разрешено:
- торговля продуктами, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами и кормами для животных; средствами гигиены, средствами связи, бытовой химией и печатной прессой;
- работа общественного транспорта; междугороднее, межобластное и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
- техническое обслуживание и ремонт авто;
- работа АЗС (без зон питания);
- работа банков и почтовых операторов;
- работа салонов красоты и парикмахерских (только по предварительной записи и без ожидания внутри помещений);
- работа гостиниц с ограничением времени работы зон общего питания с 6:00 до 11:00;
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.