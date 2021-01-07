Локдаун в Украине: Что будет запрещено и разрешено с 8 января (Инфографика)

В Украине с 8 января начнут действовать усиленные карантинные ограничения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают «Донецкие новости».

Вопреки слухам о возможной отмене локдауна из-за снижения заболеваемости коронавирусом, Кабмин прислушался к мнению Минздрава и не стал отменять жесткий карантин. Решение о нем принималось еще в декабре прошлого года.

«С завтрашнего дня, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!», – написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

При усиленном карантине с 8 по 24 января будет запрещено:

работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);

работа магазинов непродовольственных товаров и непродовольственных рынков, только доставка;

прием посетителей учреждениями культуры, кинотеатрами, театрами, а также фитнес-клубами, ночными клубами, спортзалами, бассейнами;

работа торгово-развлекательных центров за исключением, когда в ТРЦ разрешается торговля только продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия;

посещение всех учреждений образования, кроме детских садов.

С ограничениями действующей сейчас «оранжевой» зоны будет разрешено: