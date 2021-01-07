На аэродроме: В Святогорске сложили рождественскую автоелку (Видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) местные активисты и предприниматели организовали флешмоб «Рождественская автоелка», передают «Донецкие новости».

Как рассказал один из организаторов флешмоба Владимир Рыбалкин, от возникновения идеи до ее воплощения прошло буквально несколько дней.

2-3 января собрались инициаторы, разработали план-схему создания автоелки на местном аэродроме малой авиации, а также видеоанонс мероприятия. 4 января нанесли разметку на локации, и к организаторам уже присоединились активисты. 5 января проект поддержали представители СМИ Славянска и предприниматели Святогорска, а 6 января состоялся флешмоб.

«Из непредсказуемого: во второй половине дня густой туман присоединился к флешмобу, на подготовительном этапе строительства елки коптер сломал два винта и выбыл из строя. Хорошо, что у представителей СМИ были еще 2 коптера, но в решительный момент делать видеосъемку смог только один из них», – поделился подробностями Владимир Рыбалкин.

По его словам, для участия в автоелке прибыли машины из Соледара, Харькова, Славянска, Краматорска, Дружковки и Святогорска. Всего участие в мероприятии приняли около 60 автомобилей.

Напомним, в Мариуполе накануне Нового года автомобилисты сложили силуэт ангела из 50 машин. Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке автомобилисты составили фигуру в виде елки и одновременно включили свет в 178 машинах, а в Луганске водители составили новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей.