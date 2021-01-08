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Донетчина на 3-м месте: В Украине за сутки 5676 случаев COVID-19

08.01.21 09:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Об этом сегодня, 8 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 2402 чел.;
  • летальных случаев – 83;
  • выздоровели – 5131 чел.;
  • проведено тестов – 20 192 (в том числе методом ПЦР – 16152, методом ИФА – 4040).

Среди областей с наибольшим числом зараженных за сутки Донетчина – на третье месте. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях», – добавил Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 105 169 человек, из них:

  • выздоровели – 778 345 человек (70% от всех заболевших);
  • на лечении – 307 236 (28%);
  • летальных случаев – 19 588 (1,8%);

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 438 случаев;
  • Винницкая область – 107 случаев;
  • Волынская область – 107 случаев;
  • Днепропетровская область – 376 случаев;
  • Донецкая область – 384 случая;
  • Житомирская область – 358 случаев;
  • Закарпатская область – 96 случаев;
  • Запорожская область – 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 106 случаев;
  • Киевская область – 371 случай;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 113 случаев;
  • Львовская область – 331 случай;
  • Николаевская область – 418 случаев;
  • Одесская область – 274 случая;
  • Полтавская область – 115 случаев;
  • Ровенская область – 146 случаев;
  • Сумская область – 235 случаев;
  • Тернопольская область – 101 случай;
  • Харьковская область – 191 случай;
  • Херсонская область – 192 случая;
  • Хмельницкая область – 263 случая;
  • Черкасская область – 146 случаев;
  • Черновицкая область – 152 случая;
  • Черниговская область – 290 случаев.

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