Донетчина на 3-м месте: В Украине за сутки 5676 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Об этом сегодня, 8 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 2402 чел.;

летальных случаев – 83;

выздоровели – 5131 чел.;

проведено тестов – 20 192 (в том числе методом ПЦР – 16152, методом ИФА – 4040).

Среди областей с наибольшим числом зараженных за сутки Донетчина – на третье месте. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях», – добавил Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 105 169 человек, из них:

выздоровели – 778 345 человек (70% от всех заболевших);

на лечении – 307 236 (28%);

летальных случаев – 19 588 (1,8%);

Количество заболеваний в регионах в сутки: