Донетчина на 3-м месте: В Украине за сутки 5676 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Об этом сегодня, 8 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 2402 чел.;
- летальных случаев – 83;
- выздоровели – 5131 чел.;
- проведено тестов – 20 192 (в том числе методом ПЦР – 16152, методом ИФА – 4040).
Среди областей с наибольшим числом зараженных за сутки Донетчина – на третье месте. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях», – добавил Степанов
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 105 169 человек, из них:
- выздоровели – 778 345 человек (70% от всех заболевших);
- на лечении – 307 236 (28%);
- летальных случаев – 19 588 (1,8%);
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 438 случаев;
- Винницкая область – 107 случаев;
- Волынская область – 107 случаев;
- Днепропетровская область – 376 случаев;
- Донецкая область – 384 случая;
- Житомирская область – 358 случаев;
- Закарпатская область – 96 случаев;
- Запорожская область – 358 случаев;
- Ивано-Франковская область – 106 случаев;
- Киевская область – 371 случай;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 113 случаев;
- Львовская область – 331 случай;
- Николаевская область – 418 случаев;
- Одесская область – 274 случая;
- Полтавская область – 115 случаев;
- Ровенская область – 146 случаев;
- Сумская область – 235 случаев;
- Тернопольская область – 101 случай;
- Харьковская область – 191 случай;
- Херсонская область – 192 случая;
- Хмельницкая область – 263 случая;
- Черкасская область – 146 случаев;
- Черновицкая область – 152 случая;
- Черниговская область – 290 случаев.