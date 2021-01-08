В «ДНР» молчат: В «ЛНР» новые смерти от коронавируса

За прошедшие сутки в «ЛНР» зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, также 3 человека скончались. Об этом сегодня, 8 января, сообщает «минздрав ЛНР».

Всего в «республике» за все время коронавирусом заболели 2231 человек, из них:

выздоровели – 1827 человек (82% от всех заболевших);

на лечении – 214 (10%);

летальных случаев – 190 (8,5%);

В «ДНР» информацию за прошедшие сутки не сообщают, т.к. не работала «республиканская» лаборатория. Ранее «минздрав ДНР» предупреждал, что в новогодние и рождественские дни не планирует информировать население о ситуации с коронавирусом в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 января в Украине COVID-19 заболели 1 105 169 человек (778 345 пациентов выздоровели, 19 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 7 января) – 38 660 случаев (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 724), Луганской области (на 7 января)– 11 571 случай (выздоровели – 8 385 пациентов, летальных случаев – 329).

В «ДНР» (на 6 января) – 15 870 заболевших (выздоровел – 9 241 человек, скончались – 1 423 человека).