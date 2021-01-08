Сводка из зоны ООС за 7 января: Версии сторон конфликта

В рождественский день, 7 января, в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня, «ДНР» – 3, в «ЛНР» обстрелов не было.

По данным штаба ООС, в Донецкой области противник открывал огонь:

неподалеку села Луганское (север Донетчины) – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку села Водяное (юг Донетчины) – дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета;

у села Гранитное – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В Луганской области огонь велся вблизи села Хутор Вольный – из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь в ответ. Среди наших воинов боевых потерь нет», – отметили в штабе ООС.

В «ДНР» уверяют, что их подразделения обстреляли 3 раза, применено 7 боеприпасов (гранатометы и стрелковое оружие). Обстрелы зафиксировали вблизи поселков Минеральное, Спартак и Яковлевка на донецком направлении.

В «ЛНР» отмечают, что обстрелов их позиций не было. Но заверяют, что зафиксировали 2 бронированные машины ВСУ вблизи пгт Новотошковское и 1 боевую машину пехота вблизи жилого дома в поселке Райгородок. «Размещение вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением», – говорится в сообщении пресс-службы управления «народной милиции (армии) ЛНР».