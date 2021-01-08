Шахты и копанки: В 2020 году в «Л-ДНР» погибли 40 горняков

За 2020 год (январь – декабрь) на шахтах и копанках в «Л-ДНР» погибли 40 человек, были травмированы 327 горняков. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на информацию от медиков, «работников фонда социального страхования» и «госгорпромнадзора» в «республиках».

Смертельный травматизм на предприятиях угольной промышленности в «ДНР»:

на угольных предприятиях – 13 случаев;

на копанках (нелегальные шахты) – 9 случаев;

Общий травматизм на предприятиях угольной промышленности:

на угольных предприятиях – 155 случаев;

на копанках (нелегальные шахты)– 43 случая;

В «ЛНР» смертельный травматизм на предприятиях угольной промышленности:

на угольных предприятиях – 7 случаев;

на копанках (нелегальные шахты) – 11 случаев;

Общий травматизм на предприятиях угольной промышленности:

на угольных предприятиях – 92 случая;

на копанках (нелегальные шахты) – 37 случав.

«В 2020 году производственный травматизм меньше, чем в 2019 году. Но это связано с тем, что в этом году оккупационные администрации РФ в ОРДЛО ликвидировали огромное количество шахт», – заключили правозащитники.