Лидер – Мариуполь: На Донетчине уже 39 тысяч случаев COVID-19 (Карта)

За последние сутки COVID-19 подтвержден еще у 383 жителей, среди которых 12 детей. Летальные случаи не зафиксированы. Об этом сегодня, 8 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых заболевших:
- 97 – в Славянской территориальной громаде (ТГ);
- 52 – в Мариупольской ТГ;
- 32 – в Краматорской ТГ;
- 30 – в Бахмутской ТГ;
- 23 – в Александровской ТГ;
- 22 – в Светлодарской ТГ;
- 21 – в Торецкой ТГ;
- 19 – в Добропольской ТГ;
- 16 – в Великоновоселковской ТГ;
- по 9 – в Северской, Константиновской и Мангушской ТГ;
- 8 – в Селидовской ТГ;
- по 5 – в Часовоярской и Кураховской ТГ;
- по 4 – в Дружковской и Марьинской ТГ;
- по 3 – в Черкасской и Угледарской ТГ;
- по 2 – в Покровской, Никольской, Лиманской и Андреевской ТГ;
- по 1 – в Гродовской, Новогродовскиой, Новодонецкой и Очеретинской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 043 человек, из них:
- выздоровели – 28 483 человек (25% от всех заболевших);
- на лечении – 9 836 пациентов (73%);
- летальных случаев – 724 (1,9%).
По количеству заболеваний лидируют Мариуполь (14 288), Краматорск (5 694) и Славянск (4 175).
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 января в Украине COVID-19 заболели 1 105 169 человек (778 345 пациентов выздоровели, 19 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 7 января) – 11 571 случай (выздоровели – 8 385 пациентов, летальных случаев – 329).
В «ДНР» (на 6 января) – 15 870 заболевших (выздоровел – 9 241 человек, скончались – 1 423 человека). В «ЛНР» зарегистрировано 2 231 случай коронавируса (выздоровели – 1 827 человек, скончались – 190 человек).