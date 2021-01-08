В форме НКВД: В Москве открыли фастфуд, посвященный Сталину и Берии (Фото)

В январе в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где сотрудники работают в форме НКВД. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Лозунг заведения – «Иосиф Виссарионович приглашает отведать».
В меню такие виды шаурмы:
- Сталинская с двойным мясом – 150 руб. (57 грн по курсу НБУ);
- от Берии с соусом ткемали – 145 руб. (55 грн);
- Хрущевская в сырном лаваше – 140 руб. (53 грн).
Также предлагают самсу и кофе.
Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке работает кофейня «Коба» (Коба – псевдоним Сталина до 1912 года).