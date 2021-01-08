Тернополь отказался вводить локдаун

С сегодняшнего дня, 8 января, по 24 января в Украине введен жесткий карантин (локдаун). При этом власти Тернополя отказались от таких кардинальных мер. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании 6 января.

По данным медиков, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости COVID-19, количество инфицированных жителей снизилась, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Тернополя с диагнозом «коронавирусная инфекция», и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений.

«Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений на территории Тернопольской громады. Действововать будут только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее», – отметил городской голова Сергей Надал.

Он уточнил, что с понедельника, 11 января, во всех тернопольских школах продолжится обучение – ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов – по смешанной форме обучения.

«Рекомендуем также субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме», – заявил Надал.

Вчера, 7 января, в Facebook мэр отметил, что не исключает роста количества больных после новогодних и рождественских праздников. «Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных – мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина… Мы ежедневно мониторим ситуацию. Решения принимаются на основе оценки динамики заболеваемости», – отметил Надал.