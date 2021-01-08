Без летальных случаев: На Луганщине есть новые заболевшие коронавирусом

За сутки в Луганской области зафиксировано 113 новых случаев COVID-19, летальных случаев нет. Об этом сегодня, 8 января, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболевших:

Лисичанск – 52 человека;

Кременской район – 9;

Новопсковский район – 1;

Попаснянский район – 1;

Сватовский район – 50.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 684 человек, из них:

выздоровели – 8385 человек (72% от всех заболевших);

на лечении – 2970 пациентов (25%);

летальных случаев – 329 (2,8%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 443 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели 344», – отметили в ЛугОГА.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения Луганщины, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 28,9%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 января в Украине COVID-19 заболели 1 105 169 человек (778 345 пациентов выздоровели, 19 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 043 случая (выздоровели – 28 483 человек, летальных случаев – 724), Луганской области (на 7 января) – 11 571 случай (выздоровели – 8 385 пациентов, летальных случаев – 329).

В «ДНР» (на 6 января) – 15 870 заболевших (выздоровел – 9 241 человек, скончались – 1 423 человека). В «ЛНР» зарегистрировано 2 231 случай коронавируса (выздоровели – 1 827 человек, скончались – 190 человек).