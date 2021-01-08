Рождество в «ДНР»: Дети поют щедривки на украинском языке (Видео)

В «ДНР» юные воспитанники воскресной школы Горловского кафедрального собора (г. Горловка) исполнили рождественские песни на украинском языке.

«Уже нашлись те, кого коробит – наши дети, в церкви, на православный праздник – и на украинском языке», – отмечают жители Горловки.

Действительно, в комментариях в соцсетях присутствует много негативных оценок:

«Гай»: «Вопрос – на хр...на! Все с малого начинается... Эти дети в школе украинский не учат, об Украине они знают по бомбежкам. А им песни на украинском??? Кое-что отрезать руководителю нужно!!!»;

«Leon»: «Интеграция в РФ во всей красе))»;

Наталья: «Коробит тех, кому досталось от Украины на орехи. Кто пострадал, у кого жилье разрушено. Людям больно».

Некоторые жители «ДНР» призывают акцентироваться именно на исполнении песни. «Поют действительно шедеврально! При всем моем неприятии мовы, значимость языка исполнения в данном случае где-то на ....дцатом месте. Вокал бесподобный», – отмечает Владимир.

Также «республиканцы» признают, что Донбасс все время был двуязычным. «Очень странно, что за все то время, как при СССР украинизировали Донбасс, никого не коробило – а теперь внезапно начало коробить. Причем больше всего коробит тех, кто не жил при СССР. Так уж исторически сложилось, что Донбасс стал двуязычным – это не изменить ничем, это состоявшийся научный факт», – поясняет свою точку зрения Александр.

«Знание языков – это всегда плюс. Как можно пренебрегать знаниями? Я буду учить свою дочь украинскому, хотя я и не воспринимаю государство Украина. Язык к политике не имеет отношения, моя бабушка говорит на украинском, хоть и родилась и всю жизнь прожила на Донбассе», – добавляет Наталья.

Люди подчеркивают, что «ДНР» много украиноязычных жителей, но для них нет ни печатной прессы, ни телеканала. В этой связи они акцентируют, что на подконтрольной Украине территории в простой жизни, на телеканалах и пр. – двуязычие. «В декабре в Донецке запретили концерт украинской музыки, в школах не изучают украинский язык, родители нанимают детям репетиторов для изучения украинского языка. Хоть одна передача по ТВ есть на украинском языке в ДНР? А украинское ТВ – какой канал не нажми на спутнике везде половина на русском языке, фильмы, сериалы, ведущие. Даже то же "Русское радио" до сих пор свободно работает в Украине», – подчеркивает «Тарн».