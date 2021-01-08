Прибывшим из «Л-ДНР»: Кабмин разрешил экспрес-тестирование на КПВВ

Правительство разрешило при въезде с неподконтрольных Украиные территорий Донецкой и Луганской областей проводить экспресс-тестирование на антиген коронавируса. Предполагается, что на контрольных пунктах въезда-въезда (КПВВ) будут организованы соответствующие пункты экспресс-тестирования. Об этом сегодня, 8 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что такое решение закреплено в Постановлении Кабинета министров Украины № 9 от 05.01.2021.

Обустройство пунктов тестирования на КПВВ поручено Донецкой и Луганской областным госадминистрациям вместе с ГП «Реинтеграция и восстановление», которое теперь отвечает за оснащение КПВВ.

Напомним, в Минреинтеграции анонсировали, что на КПВВ прибывших из «Л-ДНР» будут бесплатно тестировать на коронавирус, чтобы люди с отрицательным результатом могли не отправляться на полную самоизоляцию или обсервацию. Планировали применять не ПЦР-тесты, а тестирование на антитела (ИФА).

Если в Луганской области тест на коронавирус можно на платной основе сдать сразу на КПВВ «Станица Луганская», то на КПВВ «Новотроицкое» такой возможности до сих пор нет.

Как сообщалось ранее, в декабре Кабмин определил госпредприятие «Реинтеграция и восстановление» ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающих к ним территорий.

Сейчас в Украине созданы 10 КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом. В течение 2021 года все 10 созданных в Украине КПВВ передадут на баланс ГП «Реинтеграция и восстановление».

Но весной этого года Министерство реинтеграции создало госпредприятие «Реинтеграция и восстановление», на баланс которого в течение следующего года передадут все КПВВ.