КПВВ за неделю: «Станицу Луганскую» пересекли в 31 раз больше людей, чем «Новотроицкое»

За прошедшую неделю линию разграничения на Донбассе пересекли 5923 человек. В «Л-ДНР» направились 3164 гражданина (53% из всех пересекавших), на подконтрольную территорию прибыли 2759 человек (47%), передают «Донецкие новости».

В течение недели, как и прежде, пересечение осуществлялось только через два КПВВ – «Станица Луганская» в Луганской области и «Новотроицкое» в Донецкой области. Первый КПВВ работает ежедневно, а из-за позиции «ДНР» второй – только по понедельникам и пятницам. В результате, за неделю через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекли в 31 раз больше человек, чем через «Новотроицкое».

Так, по данным Госпогранслужбы на 8 января, в течение недели пограничники на КПВВ «Станица Луганская» оформили 5737 пересекающих:

в сторону «ЛНР» – 3059 человек;

из «ЛНР» на подконтрольную территорию – 2678 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали:

в сторону «ДНР» – 105 граждан и 19 транспортных средств;

из «ДНР» на подконтрольную территорию – 81 человек и 15 транспортных средств.

Как уточнили пограничники, 18 человек представители «Л-ДНР» не пропустили в «республики».

В погранслужбе напомнили, что на период карантина все 7 украинских КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно, в зимнее время – с 08:00 до 16:00.

Для пропуска доступны лишь КПВВ «Станица Луганская» (ежедневно) и КПВВ «Новотроицкое» (из-за позиции «ДНР» – только по понедельникам и пятницам по «республиканским» спискам). Остальные КПВВ – «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» – блокируются со стороны «Л-ДНР».