Во время комендантского: Поездка по рождественскому Донецку (Видео)

В «ДНР» с 31 декабря по 10 января объявили выходными днями и на это время отменили комендантский час. В иные дни с 2014 года в «ДНР» действуют ограничения – с 23:00 до 04:00 (до 2019 года – до 05:00) гражданскому населению запрещено выходить на улицы, передают «Донецкие новости».

Пользуясь отменой комендантского часа жительница Донецка проехала по центру ночного города. Начала поездку 6 января в 23:35 с улицы Артема, от библиотеки им. Н. К. Крупской. Направилась на центральную площадь Ленина.

«Комендантский час отменен, но в городе почти никого нет... Одинокие машины. Нет гуляющих… Толи мы привыкли к комендантскому часу… Но какой красивый город, невероятный!», – описала увиденное Майя Пирогова.

Отель «Донбасс Палац», видимо, пуст – ни одного горящего окна, не горит даже иллюминация. Иллюминация присутствует только на площади Ленина, но там – всего несколько человек.

Далее Пирогова следует до Главпочтамта, сворачивает на улицу Постышева. «Правда, нет вообще машин! Пустые улицы!», – констатирует Майя.

Она надеется увидеть людей хотя бы на бульваре Пушкина – после 2014-го здесь скопились основные работающие рестораны, поэтому если кто-то хочет показать Донецк полным людей, то фотографируют именно эту часть города.

Пирогова едет на бульвар по улице Артема – отрезок от площади Ленина до кинотеатра им. Шевченко. Здесь расположены самые дорогие магазины города. Но ни один из них после 23:00 не сияет иллюминацией, как до войны. Все экономят.

«Бульвар Пушкина – центр мира, пуп вселенной! Днем он гораздо красивее… А сейчас – все закрыто», – пытается оправдать далеко не рождественское настроение на бульваре дончанка.

«За всю поездку я насчитала пару десятков человек», – резюмирует Майя по поводу поездке по центру Донецка.

Она возвращается на улицу Артема и направляется на Студгородок, на памятнике Артему сворачивает на проспект Мира. Из-за пустоты улиц многие едут на красный свет светофора.

«У нас сейчас более упорядоченная жизнь. Это значит, что есть определенные правила, по которым ты живешь. И в эти правила комендантский час очень странно вошел, как будто бы там и был. Я разговаривала с другом из Америки, он спрашивает: как вы там живете в комендантский час. Ну, как живем? Все успеваем делать до него, потом ложимся спасть – и все хорошо», – рассказывает Пирогова.

Живя уже 7-й год в Донецке, не обращая внимания, что в новогодние и рождественские праздники даже центр города без прежней яркой иллюминации и толп людей и машин, что Донецк тусклый, она заключает: «Какой же у нас красивый новогодний город!».