Тоже через Россию: Как вывозят животных из «ДНР» в Украину

В связи с закрытием «ДНР» линии разграничения с подконтрольной Украиной территорией, не только людям, но и животных приходится вывозить через Россию. При этом в ветклиниках «ДНР» дают справку на вывоз в РФ, а в России приходится получать документы для ввоза животного в Украину, передают «Донецкие новости».

Илья должен перевезти щенка из Донецка на «подконтролку». Для этого мужчина выезжает с ним через пункт «Успенка» в Россию завтра, 9 января. «Завтра везу щенка из ДНР в Украину. В ДНР получил справку на вывоз животного, Но! Только на территорию РФ (до Белгорода). Сказали, что в Белгороде нужно брать аналогичную справку, для вывоза щенка из РФ в Украину. Подобные справки в РФ выдают только в государственных ветклиниках», – сообщил дончанин.

Маршрутки из Донецка идут до российского Ростова-на-Дону. А ближайшая нужная государственная ветклиника находится в Белгороде – ОГБУ «Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных».

Илья прибудет в Россию в субботу. До Белгорода в лучшем случае доберется вечером 9 января. Но ветклиника будет уже закрыта, и в воскресенье она не работает. «Жаль, выходной они в воскресенье... :( Буду пытаться провезти малого без этой справки. Вернут на таможне – значит, придется ночевать до понедельника в Белгороде», – сетует дончанин.