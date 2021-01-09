В Украине выявили почти 5 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 168 детей и 176 медработников. Об этом сегодня, 9 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях», – написал Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 411 человек;

летальных исходов – 80;

выздоровели – 7 961 человек;

проведено тестирований за сутки – 26 494 (в том числе методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859).

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек, из них:

выздоровели – 786 306 человек (70,8% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 304 401 человек (27,4%);

летальных исходов – 19 668 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 752 190.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 344 случая;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 471 случай;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 55 случаев;

Запорожская область – 456 случаев;

Ивано-Франковская область – 133 случая;

Киевская область – 375 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 149 случаев;

Львовская область – 262 случая;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 299 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровенская область – 80 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 223 случая;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черкасская область – 353 случая;

Черновицкая область – 147 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.