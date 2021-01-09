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В Украине выявили почти 5 тысяч новых больных COVID-19

09.01.21 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировали 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 168 детей и 176 медработников. Об этом сегодня, 9 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях», – написал Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 411 человек;
  • летальных исходов – 80;
  • выздоровели – 7 961 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 26 494 (в том числе методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859).

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек, из них:

  • выздоровели – 786 306 человек (70,8% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 304 401 человек (27,4%);
  • летальных исходов – 19 668 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 752 190.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 344 случая;
  • Винницкая область – 61 случай;
  • Волынская область – 108 случаев;
  • Днепропетровская область – 471 случай;
  • Донецкая область – 189 случаев;
  • Житомирская область – 179 случаев;
  • Закарпатская область – 55 случаев;
  • Запорожская область – 456 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 133 случая;
  • Киевская область – 375 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 149 случаев;
  • Львовская область – 262 случая;
  • Николаевская область – 416 случаев;
  • Одесская область – 299 случаев;
  • Полтавская область – 160 случаев;
  • Ровенская область – 80 случаев;
  • Сумская область – 160 случаев;
  • Тернопольская область – 70 случаев;
  • Харьковская область – 223 случая;
  • Херсонская область – 44 случая;
  • Хмельницкая область – 47 случаев;
  • Черкасская область – 353 случая;
  • Черновицкая область – 147 случаев;
  • Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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