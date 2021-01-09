В Украине выявили почти 5 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 168 детей и 176 медработников. Об этом сегодня, 9 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях», – написал Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 411 человек;
- летальных исходов – 80;
- выздоровели – 7 961 человек;
- проведено тестирований за сутки – 26 494 (в том числе методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859).
За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек, из них:
- выздоровели – 786 306 человек (70,8% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 304 401 человек (27,4%);
- летальных исходов – 19 668 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 752 190.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 344 случая;
- Винницкая область – 61 случай;
- Волынская область – 108 случаев;
- Днепропетровская область – 471 случай;
- Донецкая область – 189 случаев;
- Житомирская область – 179 случаев;
- Закарпатская область – 55 случаев;
- Запорожская область – 456 случаев;
- Ивано-Франковская область – 133 случая;
- Киевская область – 375 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 149 случаев;
- Львовская область – 262 случая;
- Николаевская область – 416 случаев;
- Одесская область – 299 случаев;
- Полтавская область – 160 случаев;
- Ровенская область – 80 случаев;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 70 случаев;
- Харьковская область – 223 случая;
- Херсонская область – 44 случая;
- Хмельницкая область – 47 случаев;
- Черкасская область – 353 случая;
- Черновицкая область – 147 случаев;
- Черниговская область – 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.