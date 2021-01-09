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172 новых случая и 16 смертей: В «Л-ДНР» сообщили новые данные по COVID-19

09.01.21 09:58
В больнице Донецка / Фото из открытых источников
В больнице Донецка / Фото из открытых источников

В «ДНР» медики зарегистрировали 172 случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки, при этом COVID-19 унес жизни 15 человек. В «ЛНР» опубликовали данные только об одном летальном случае от коронавируса за сутки.

«За 8 января проведено 498 исследований, из них выявлено 170 случаев заболевания, у двоих пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в пресс-службе «минздрава ДНР».

Сообщается, что за указанный период от коронавируса умерли 15 человек.

Всего по состоянию на 10:00 9 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 16 042:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 363 пациента (33,4% от всех заболевших);
  • выздоровели – 9 241 человек (57,6%);
  • летальных случаев – 1 438 (9,0%).

В пресс-службе «минздрава ЛНР» сообщают об одном умершем от COVID-19 за сутки.

С начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 191 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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