Сводка из зоны ООС за 8 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Подавляющее большинство обстрелов НВФ совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

На Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций из различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, НВФ несколько раз вели огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Южного.

«Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецк". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены», – сообщили в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ. На обстрелы НВФ украинские защитники открывали ответный огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения Операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» уверяют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – 7 раз. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Яковлевка, Веселое, Коминтерново, Ленинское (после декоммунизации Пикузы и Ужовка – ред.)». Также в «ДНР» заявляют о зафиксированных в районе Авдеевки и Тарамчука 8 взрывах «в результате проведения инженерных работ ВФУ».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 8 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».