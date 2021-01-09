НВФ обстреляли ремонтную бригаду: Прифронтовой Торецк и поселки 6-й день без воды

На Донетчине прифронтовой Торецк и близлежащие населенные пункты уже шестой день остаются без централизованного водоснабжения. Воду жителям подвозят спасатели. Об этом сегодня, 9 января, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Подача воды в города Торецк, Железное, пгт Северное, Южное и частично пгт Щербиновка Торецкого городского совета была прекращена 4 января в результате порывов на водопроводе «Горловка-Торецк» диаметром 900 мм. Всего без централизованного водоснабжения остаются 37 923 человека.

В течение 8 января спасатели осуществляли подвоз питьевой и технической воды населению и к объектам критической инфраструктуры, а именно: – питьевой воды – 36,5 куб. м; – технической воды – 249,3 куб. м. Всего за сутки силами Главного управления ГСЧС подвезено 185,8 т воды, а с начала привлечения спасателей осуществлен подвоз 579,75 т воды.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что 8 января незаконные вооруженные формирования обстреляли ремонтную бригаду, которая пыталась обследовать водопровод в районе пгт Южное и устранить повреждения.

Предварительно для выполнения работ через СММ ОБСЕ были получены письменные гарантии безопасности со стороны подконтрольных РФ вооруженных формирований. Со стороны ВС Украины были предоставлены аналогичные гарантии для проведения «зеркальных» работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно неподконтрольную территорию.

Работы начались в плановом порядке 8 января в 10:00 в непосредственном взаимодействии с СММ ОБСЕ и обеспечивались зеркальным патрулированием патрулей Миссии совместно с Украинской стороной СЦКК.

Однако около 11:00 НВФ открыли провокационный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая осуществляла ремонтные работы.

«Во избежание жертв работы были прекращены. Сторонами приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены, рабочая бригада и офицеры УССЦКК выведены из зоны проведения работ», – говорится в сообщении штаба ООС.

По факту указанных провокационных действий со стороны НВФ украинской стороной подготовлена письменная нота в адрес СММ ОБСЕ.

На 9 января запланировано продолжение обследования водопровода в окрестностях пгт Южное при соблюдении режима прекращения огня.