«Успенка» открыла валютный магазин «Березка»: В «ДНР» обсуждают «дьюти фри» на «границе» с Россией

В «ДНР» в 2021 году откроют магазин «дьюти фри» на территории пункта пропуска «Успенка» на «границе» с Россией. Об этом сообщает «министерство доходов и сборов ДНР», передают местные интернет-ресурсы.

«В 2021 году запланировано открытие на территории пункта пропуска "Успенка" магазина беспошлинной торговли Duty Free, что позволит людям, выезжающим за пределы республики, приобретать качественные товары по доступным ценам», – говорится в сообщении.

В «ДНР» уверяют, что в магазине будет продаваться: табачная продукция, парфюмерия, спиртные напитки, кондитерские изделия, украшения.

При этом отмечается, что на данном участке «границы» уже есть один такой магазин со стороны российского пропускного пункта.

Местные жители отреагировали на новость преимущественно скептически, некоторые вспомнили валютные магазины времен СССР.

«Лучше бы пару дополнительных проездов сделали для машин, чем эту ерунду!.. Пропускали бы в ДНР без очередей, потом думали бы про это... Так и хочется сказать: "Успенка" открыла валютный магазин "Березка"», – пишут дончане в соцсетях.

Среди комментаторов нашлись те, кто побывали в российском «дьюти фри» в районе Успенки или в аналогичном магазине в «ЛНР». Люди пришли ко мнению, что далеко не всем жителям «беспошлинный» магазин с якобы «доступными» ценами будет по карману: