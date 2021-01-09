За 30 метров от берега: В Донецке под лед провалились рыбаки

В «ДНР» 8 января с рыбаками произошел несчастный случай. Двое мужчин провалились под лед на водоеме Александровский в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На расстоянии 30 метров от берега двое мужчин 1945 г.р. и 1985 г.р. провалились под лед. Рыбаки оказались в холодной воде, спасательных жилетов на них надето не было», – говорится в сообщении.

В «МЧС ДНР» уверяют, что тонущих рыбаков увидели спасатели, «которые в свободное от несения службы время находились вблизи от места происшествия».

Мужчин вытащили из воды и передали медикам. Рыбаки остались живы.