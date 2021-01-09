Выздоровели почти 73%: На Донетчине за сутки коронавирус выявили у 189 человек (Карта)

В Донецкой области число заболевших коронавирусом достигло 39 232 человек. Из них 189 случаев, в том числе у 2 детей, были зафиксированы за последние сутки. Об этом сегодня, 9 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
География выявленных случаев COVID-19:
- 81 – в Мариупольской ТГ;
- 62 – в Краматорской ТГ;
- 16 – в Константиновской ТГ;
- 13 – в Славянской ТГ;
- 5 – в Авдеевской ТГ;
- 4 – в Николаевской ТГ;
- 3 – в Очеретинской ТГ;
- 2 – в Покровской ТГ;
- по 1 – в Бахмутской, Никольской и Лиманской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 39 232 человек, из них:
- выздоровели – 28 483 человека (72,6% от всех заболевших);
- на лечении – 10 025 пациентов (25,6%);
- летальных случаев – 724 (1,8%).