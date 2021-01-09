Выздоровели почти 73%: На Донетчине за сутки коронавирус выявили у 189 человек (Карта)

В Донецкой области число заболевших коронавирусом достигло 39 232 человек. Из них 189 случаев, в том числе у 2 детей, были зафиксированы за последние сутки. Об этом сегодня, 9 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

География выявленных случаев COVID-19:

81 – в Мариупольской ТГ;

62 – в Краматорской ТГ;

16 – в Константиновской ТГ;

13 – в Славянской ТГ;

5 – в Авдеевской ТГ;

4 – в Николаевской ТГ;

3 – в Очеретинской ТГ;

2 – в Покровской ТГ;

по 1 – в Бахмутской, Никольской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 39 232 человек, из них: