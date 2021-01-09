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Выздоровели почти 73%: На Донетчине за сутки коронавирус выявили у 189 человек (Карта)

09.01.21 13:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области число заболевших коронавирусом достигло 39 232 человек. Из них 189 случаев, в том числе у 2 детей, были зафиксированы за последние сутки. Об этом сегодня, 9 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

География выявленных случаев COVID-19:

  • 81 – в Мариупольской ТГ;
  • 62 – в Краматорской ТГ;
  • 16 – в Константиновской ТГ;
  • 13 – в Славянской ТГ;
  • 5 – в Авдеевской ТГ;
  • 4 – в Николаевской ТГ;
  • 3 – в Очеретинской ТГ;
  • 2 – в Покровской ТГ;
  • по 1 – в Бахмутской, Никольской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 39 232 человек, из них:

  • выздоровели – 28 483 человека (72,6% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 025 пациентов (25,6%);
  • летальных случаев – 724 (1,8%).

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