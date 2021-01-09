За сутки через КПВВ на Донбассе пропустили 585 человек

За сутки 8 января через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в обе стороны линии разграничения пропустили 585 человек. Пропуск осуществлялся через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины последовал 241 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 262 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" – 54 и 28 человек соответственно», – говорится в сообщении.

В то же время в «ДНР» заявили, что линию разграничения через гуманитарный коридор под Донецком 8 января пересекли 76 человек.

«На территорию республики запущено 11 транспортных средств, 52 человека. На подконтрольную Украине территорию выпущено 9 транспортных средств, 24 человека», – уверяют в «МЧС ДНР».

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, в течение последней недели представители «Л-ДНР» не пропустили в «республики» 18 человек.

В погранслужбе также отмечают, что на период карантина все 7 украинских КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно, в зимнее время – с 08:00 до 16:00.

Для пропуска доступны лишь КПВВ «Станица Луганская» (ежедневно) и КПВВ «Новотроицкое» (из-за позиции «ДНР» – только по понедельникам и пятницам по «республиканским» спискам). Остальные КПВВ – «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» – блокируются со стороны «Л-ДНР».