Последствия непогоды: На Донетчине энергетики восстанавливают энергоснабжение 10 населенных пунктов

В Донецкой области непогода стала причиной ряда аварийных отключений энергоснабжения. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети работают над восстановлением энергоснабжения 10 населенных пунктов. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба компании.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 24 оперативно-выездные бригады.
Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают электроснабжение:
- Константиновский район – с. Веролюбовка, Клиновое, Попасное;
- Селидовский район – с. Новоеленовка, Пушкино, Новоукраинка;
- Бахмутский район – с. Николаевка, Отрадовка;
- Добропольский район – с. Калиновка;
- Лиманский район – с. Торское.
Также из-за непогоды в Мариуполе были обесточены 32 трансформаторные подстанции в Центральном и Приморском районах, 15 – в Левобережном районе. В аварийно-восстановительных работах задействованы 4 бригады и 7 единиц спецтехники Мариупольского РЭС.
«Ремонтные работы продолжатся, пока не будут ликвидированы все последствия непогоды. Специалисты энергокомпании прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления энергоснабжения», – отметили в ДТЭК Донецкие электросети.