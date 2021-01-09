Последствия непогоды: На Донетчине энергетики восстанавливают энергоснабжение 10 населенных пунктов

В Донецкой области непогода стала причиной ряда аварийных отключений энергоснабжения. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети работают над восстановлением энергоснабжения 10 населенных пунктов. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба компании.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 24 оперативно-выездные бригады.

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают электроснабжение:

Константиновский район – с. Веролюбовка, Клиновое, Попасное;

Селидовский район – с. Новоеленовка, Пушкино, Новоукраинка;

Бахмутский район – с. Николаевка, Отрадовка;

Добропольский район – с. Калиновка;

Лиманский район – с. Торское.

Также из-за непогоды в Мариуполе были обесточены 32 трансформаторные подстанции в Центральном и Приморском районах, 15 – в Левобережном районе. В аварийно-восстановительных работах задействованы 4 бригады и 7 единиц спецтехники Мариупольского РЭС.

«Ремонтные работы продолжатся, пока не будут ликвидированы все последствия непогоды. Специалисты энергокомпании прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления энергоснабжения», – отметили в ДТЭК Донецкие электросети.