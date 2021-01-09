Скончались три человека: На Луганщине подтвердили 149 новых случаев COVID-19

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждены 149 новых случаев COVID-19. В то же время от осложнений коронавируса скончались 3 человека. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 85-летняя женщина из Лисичанска, 69-летняя женщина из Северодонецка и 59-летний мужчина из Сватовского района», – говорится в сообщении.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены:

город Северодонецк – 72;

Лисичанск – 8;

Рубежное – 4;

Кременской район – 3;

Меловской – 11;

Новоайдарский – 25;

Попаснянский – 1;

Сватовский – 4;

Станично-Луганский – 2;

Старобельский – 19.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 11 833 человек, из них:

выздоровели – 8 563 человека (72,4% от всех заболевших);

лечатся – 2 938 человек (24,8%);

умерли – 332 человека (2,8%).

Как отмечают в Луганской ОГА, за время распространения COVID-19 в области заболели 452 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 352.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 28,9%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 января в Украине COVID-19 заболели 1 110 015 человек (786 306 пациентов выздоровели, 19 668 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 232 случая (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 724).

В «ДНР» – 16 042 заболевших (выздоровели – 9 241 человек, скончались – 1 438 человек). В «ЛНР» (по данным на 8 января) зарегистрирован 2 231 случай коронавирусной инфекции (выздоровели – 1 827 человек, скончались – 191 человек).