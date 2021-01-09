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У водителя разбита голова: В Мариуполе влобовую столкнулись автомобили (Фото)

09.01.21 18:23
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol

В Мариуполе сегодня, 9 января, произошло лобовое столкновение автомобилей. Один из водителей госпитализирован. Об этом сообщает «DTP.mariupol» в Facebook.

ДТП произошло по ул. Тополиная в Кальмиусском районе города.

По информации очевидцев, водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения и въехал в автомобиль Mercedes, который двигался в встречном направлении.

В результате столкновения пострадал 44-летний водитель автомобиля Daewoo. Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

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