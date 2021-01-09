Уменьшили стаж, добавили копейки: Пенсионеры атакуют ПФУ с вопросами о перерасчете пенсий

С 1 января 2021 года органы Пенсионного фонда Украины провели автоматический перерасчет пенсий лицам, достигшим 65 лет и имеющим страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Однако не для всех пенсионеров перерасчет прошел без проблем, о чем свидетельствуют обращения в электронные сервисы ПФУ, передают «Донецкие новости».

Перерасчет проводился в связи с повышением минимальной заработной платы. С 1 января минимальный размер пенсионной выплаты будет составлять 2 400 грн: 6 000 грн (минимальная заработная плата с 01.01.2021) х 40%.

Так, по данным Главного управления ПФУ в Донецкой области, в регионе повысили пенсии 124,6 тысячам пенсионеров, достигшим возраста 65 лет. Средний размер повышения пенсионной выплаты составил 340,83 грн.

В Луганской области, как сообщает областное управление ПФУ, пенсии повысили 63 411 пенсионерам указанной категории. Средний размер повышения составил 344,99 грн.

В то же время на Facebook-странице ПФУ люди из разных городов Украины сообщают о проблемах с перерасчетом пенсий – есть прецеденты, когда она уменьшилась:

Наталья: «Спасибо огромное за поздравление! Вместо обещанных 2400 – 2170? Стаж 37 лет, медик, это смешно! Мне 68 лет. С уважением, прошу помочь!»;

Валентина: «Очень благодарна за поздравления! Сегодня получила вместо 2100 – 1769. Получаю пенсию около 10 лет, сначала по инвалидности с 2009 года, по возрасту – с 2015-го. Стаж был 32,1 года, украли 2,3, осталось 29 лет 8 месяцев. Обращалась на "горячую линию". Только проинформировали, что стаж уменьшили на 2 года 3 месяца – с 32,1 до 29,8. Причину узнаю только в ПФ города в понедельник. Вот такой праздник мне устроили, спасибо. Просто украли стаж. Буду обращаться по инстанциям вплоть до ОП. А докупать стаж у меня не за что, это государственный рэкет!»;

Тарас: «В январе пенсия уменьшилась».

Также пенсионеры сообщают о мизерных доплатах, даже при наличии необходимого стажа:

Марина: «Не стыдно было писать о надбавке к пенсии 40 грн 60 коп? Вы что – действительно издеваетесь над людьми? Люди, проработавшие всю жизнь на производстве, заработали себе нищенскую пенсию и подачки от государства в 40 гривен. Позор!»;

Татьяна: «Позор такой власти с таким повышением пенсии! Со стажем 39 лет, добавили 11 грн. Чтобы вы жили на такие деньги, как платите пенсионерам!»;

Галина: «Это вам еще много добавили. Я также проработала на заводе с ночными сменами 39 лет, добавили 4 грн 53 коп. Это какая-то насмешка над нами»;

Лена: «А у меня стаж почти 42 года, и добавили аж 6 грн. Богатая стала...».

При этом встречаются и отдельные комментарии, подтверждающие полную доплату в размере 400 грн, обещанных Минсоцполитики. «Маме добавили 400 грн: было 2346, будет 2746, стаж 38 лет, возраст 71», – пишет Максим.

Пресс-служба ПФУ в обсуждении темы дала лаконичное разъяснение по перерасчету пенсий с 1 января: «Доплата до минимального размера пенсии на уровне 40% минимальной заработной платы (в 2021 году до 1 июля 6000 * 40% = 2400 грн, с 1 июля – 6500 * 40% = 2600 грн) устанавливается неработающим гражданам при наличии у женщин 30 лет и 35 лет у мужчин страхового стажа со дня достижения 65 лет».

Ране сообщалось, что пенсионные выплаты в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.