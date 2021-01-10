На Донбассе – 328: В Украине более 5 тысяч новых зараженных COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрированы 5011 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом сегодня, 10 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

выздоровели – 5292 человека;

госпитализированы – 2100 человек;

летальных исходов – 99;

проведено тестов – 23 245 (в том числе методом ПЦР – 17718, методом ИФА – 5527).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, – уточнил министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 404 случая;

Винницкая область – 69 случаев;

Волынская область – 124 случая;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 186 случаев;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 207 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 405 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 142 случая;

Львовская область – 326 случаев;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 446 случаев;

Полтавская область – 175 случаев;

Ровенская область – 159 случаев;

Сумская область – 149 случаев;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 344 случая;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 185 случаев;

Черкасская область – 302 случая;

Черновицкая область – 151 случай;

Черниговская область – 60 случаев.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек, из них: