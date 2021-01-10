На Донбассе – 328: В Украине более 5 тысяч новых зараженных COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрированы 5011 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом сегодня, 10 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- выздоровели – 5292 человека;
- госпитализированы – 2100 человек;
- летальных исходов – 99;
- проведено тестов – 23 245 (в том числе методом ПЦР – 17718, методом ИФА – 5527).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, – уточнил министр.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 404 случая;
- Винницкая область – 69 случаев;
- Волынская область – 124 случая;
- Днепропетровская область – 240 случаев;
- Донецкая область – 186 случаев;
- Житомирская область – 111 случаев;
- Закарпатская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 207 случаев;
- Ивано-Франковская область – 74 случая;
- Киевская область – 405 случаев;
- Кировоградская область – 85 случаев;
- Луганская область – 142 случая;
- Львовская область – 326 случаев;
- Николаевская область – 327 случаев;
- Одесская область – 446 случаев;
- Полтавская область – 175 случаев;
- Ровенская область – 159 случаев;
- Сумская область – 149 случаев;
- Тернопольская область – 150 случаев;
- Харьковская область – 344 случая;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 185 случаев;
- Черкасская область – 302 случая;
- Черновицкая область – 151 случай;
- Черниговская область – 60 случаев.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек, из них:
- выздоровели – 791 598 человек (71% от всех заболевших);
- на лечении – 303 661 пациент (27%);
- летальных случаев – 19 767 (1,7%).