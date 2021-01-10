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На Донбассе – 328: В Украине более 5 тысяч новых зараженных COVID-19

10.01.21 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зарегистрированы 5011 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом сегодня, 10 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • выздоровели – 5292 человека;
  • госпитализированы – 2100 человек;
  • летальных исходов – 99;
  • проведено тестов – 23 245 (в том числе методом ПЦР – 17718, методом ИФА – 5527).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, – уточнил министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 404 случая;
  • Винницкая область – 69 случаев;
  • Волынская область – 124 случая;
  • Днепропетровская область – 240 случаев;
  • Донецкая область – 186 случаев;
  • Житомирская область – 111 случаев;
  • Закарпатская область – 49 случаев;
  • Запорожская область – 207 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 74 случая;
  • Киевская область – 405 случаев;
  • Кировоградская область – 85 случаев;
  • Луганская область – 142 случая;
  • Львовская область – 326 случаев;
  • Николаевская область – 327 случаев;
  • Одесская область – 446 случаев;
  • Полтавская область – 175 случаев;
  • Ровенская область – 159 случаев;
  • Сумская область – 149 случаев;
  • Тернопольская область – 150 случаев;
  • Харьковская область – 344 случая;
  • Херсонская область – 141 случай;
  • Хмельницкая область – 185 случаев;
  • Черкасская область – 302 случая;
  • Черновицкая область – 151 случай;
  • Черниговская область – 60 случаев.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек, из них:

  • выздоровели – 791 598 человек (71% от всех заболевших);
  • на лечении – 303 661 пациент (27%);
  • летальных случаев – 19 767 (1,7%).

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