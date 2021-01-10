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В «ДНР» не сообщают: В «ЛНР» новые случаи коронавируса

10.01.21 09:38

За прошедшие сутки в «ЛНР» зарегистрированы 12 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сегодня, 10 января, сообщает «минздрав ЛНР».

О смертельных случаях не говорится.

Всего в «республике» за все время коронавирусом заболели 2243 человек, из них:

  • выздоровели – 1839 человек (82% от всех заболевших);
  • на лечении – 214 (10%);
  • летальных случаев – 190 (8,5%);

В «ДНР» информацию за прошедшие сутки не сообщают, т.к. не работала «республиканская» лаборатория. Ранее «минздрав ДНР» предупреждал, что в новогодние и рождественские дни не планирует информировать население о ситуации с коронавирусом в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек (791 598 пациентов выздоровели, 19 767 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 9 января) – 39 232 случая (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 724), Луганской области (на 9 января) – 11 833 случая (выздоровели – 8 563 пациента, летальных случаев – 332).

В «ДНР» (на 9 января) – 16 042 заболевших (выздоровели – 9 241 человек, скончались – 1 438 человек).

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