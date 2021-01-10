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Сводка из зоны ООС за 9 января: Версии сторон конфликта

10.01.21 09:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в «ДНР» говорят о двух.

По данным штаба ООС, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье – неподалеку от Водяного.

В районе села Луганское незаконные вооружённые формирования «ДНР» вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.

В «ДНР» заверяют, что зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Говорят об обстрелах своих позиций в районах сел Ленинское (после декоммунизации Ужовка) и Коминтерново (Пикузы). Заверяют, что против НВФ применялись РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); стрелковое оружие – 1 раз.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» нарушений «режима тишины» не зафиксировали.

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