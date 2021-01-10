На Луганщине от коронавируса умерла женщина

В Луганской области за сутки зафиксировано 142 новых случая COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя жительница Попаснянского района. Также 44 пациента выздоровели. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Луганска облгосадминистрация.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 49;

Лисичанск – 30;

Рубежное – 34;

Беловодский район – 2;

Кременской район – 12;

Меловской район – 2;

Новоайдарский район – 2;

Новопсковский район – 2;

Попаснянский район – 5;

Сватовский район – 1;

Станично-Луганский район – 3.

С начала пандемии коронавирус в области лабораторно подтвержден у 11 975 человек, из них:

выздоровели – 8607 чел. (72% от всех заболевших);

на лечении – 3035 чел. (25%);

летальных случаев – 333 (2,8%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 455 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 353», – отметили в ЛугОГА.

Заполненность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 29,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек (791 598 пациентов выздоровели, 19 767 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 9 января) – 39 232 случая (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 724).

В «ДНР» (на 9 января) – 16 042 заболевших (выздоровели – 9 241 человек, скончались – 1 438 человек). В «ЛНР» зарегистрировано 2243 случай коронавируса (выздоровели – 1839 человек, скончались – 190 человек).