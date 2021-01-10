Порыв водовода в «серой зоне»: Почти 40 тысяч жителей Торецка без воды уже неделю

Сегодня, 10 января, ремонтная бригада КП «Компания "Вода Донбасса"» продолжает восстановительные работы на водопроводе «Горловка – Торецк», который находится в «серой зоне». Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

Вчера, 9 января, было завершено проведение обследования участка водопровода за пределами города Пивдненное (Южное), выявлен 1 небольшой порыв, который был устранен.

Предварительно, специалисты нашли место, где произошел основной порыв.

Саперы ГСЧС во время сопровождения сотрудников компании «Вода Донбасса» обнаружили и изъяли на обследуемой территории одну гранату РПГ-7.

«До полного окончания работ на водопроводе населению будет осуществляться подвоз воды», – отметили в ДонОГА.

Напомним, с 4 января в результате порывов на водоводе диаметром 900 мм прекращено централизованное водоснабжение населения города Торецк и 4 населенных пунктов, входящих в состав Торецкого горсовета (Железное, Пивдненное, Северное, частично пгт Щербиновка). Сейчас без воды находятся 37 923 жителей.

8 января во время обследования водовода незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса».