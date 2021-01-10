На Донетчине выздоровели 72% заболевших коронавирусом (Карта)

На Донетчине за последние сутки от COVID-19 скончался еще один житель – в Славянской территориальной громаде. Также заболевание подтверждена еще у 187 жителей, среди которых 5 детей. Об этом сегодня, 10 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых заболевших:

77 – в Мариупольской территориальной громаде (ТГ);

39 – в Краматорской ТГ;

23 – в Торецкой ТГ;

20 – в Константиновской ТГ;

10 – в Мангушской ТГ;

5 – в Никольской ТГ;

4 – в Кальчицкой ТГ;

по 2 – в Бахмутской и Дружковской ТГ;

по 1 – в Сартанской, Звановской, Покровской, Лиманской и Александровской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 419 человек, из них:

выздоровели – 28 483 человека (25% от всех заболевших);

на лечении – 10 211 пациентов (73%);

летальных случаев – 725 (1,9%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 115 тыс. 026 человек (791 598 пациентов выздоровели, 19 767 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 9 января) – 39 232 случая (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 724), Луганской области – 11 975 случаев (выздоровели – 8607 пациентов, летальных случаев – 333).

В «ДНР» (на 9 января) – 16 042 заболевших (выздоровели – 9 241 человек, скончались – 1 438 человек). В «ЛНР» зарегистрировано 2243 случай коронавируса (выздоровели – 1839 человек, скончались – 190 человек).