В «ДНР» заявили, что экспортируют продукцию в 12 стран

«ДНР» в 2020 году экспортировала продукцию в 12 стран, основным торговым партнером остается Российская Федерация. Об этом сегодня, 10 января, сообщает «министерство доходов и сборов ДНР».

«Покупателями экспортируемой продукции выступают резиденты 12 стран мира. Традиционно основными торговыми партнерами республики выступают субъекты Российской Федерации (в 2020 году на них пришлось 77% от общего объема торгового оборота, в 2019 году – 85,5%), а также ЛНР, экспорт в которую по сравнению с 2019-м вырос с 11,3% до 19,5%», – говорится в сообщении.

В «министерстве» заверяют, что также экспорт осуществлялся в Казахстан, Белоруссию, Южную Осетию, Абхазии «и другие страны» (какие еще 6 стран имеют в виду в «ДНР» – не уточняется).

Также в «ДНР» утверждают, что за 11 месяцев 2020 года было экспортировано продукции на 50 млрд руб. (19 млрд грн по местному курсу валют). Однако это на 26,6% ниже показателей аналогичного периода 2019 года.

Так, на 15% снизились поставки за рубеж продукции углепрома, на 40% – металлургической и на столько же цементной отрасли. Наибольший спад наблюдался среди промышленных предприятий, которые находится под управлением ЗАО «Внешторгсервис» – здесь объем экспорта снизился на 45,15%.

В «миндоходов» уверяют, что в структуре экспорта основной удельный вес приходится на:

продукцию черной металлургии (прокат круглый, квадратная заготовка, угловые профили) – 37,32% от общего объема;

кокс – чуть более 10%;

уголь – 9,35%;

чугун – 4,86%.

Также экспортировались табачные изделия, подсолнечное масло, молочная продукция, холодильное оборудование и другое.