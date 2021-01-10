Торецк без воды: На водоводе «Горловка – Торецк» обнаружили главные порывы

Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» обнаружили 4 места порывов водопровода «Горловка – Торецк» в «серой» зоне. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Донецкая облгосадминистрация.

Сегодня в 14:00 ремонтники завершили обследования участка водопровода, частично провели земляные работы. В «серой зоне» работниками компании «Вода Донбасса» разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

В рамках сопровождения саперы ГСЧС обследовали территорию и обнаружили гранату ПГ-22.

Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях Пивденного (Южное) при соблюдении режима прекращения огня.

Напомним, с 4 января в результате порывов на водоводе диаметром 900 мм прекращено централизованное водоснабжение населения города Торецк и 4 населенных пунктов, входящих в состав Торецкого горсовета (Железное, Пивдненное, Северное, частично пгт Щербиновка). Сейчас без воды находятся 37 923 жителей.

8 января во время обследования водовода незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса».