В «ЛНР» медики зафиксировали три смерти пациентов с коронавирусом

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава республики».

«Зарегистрировано три летальных случая», – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали в «ЛНР» 194 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Иные статистические данные по заболеваемости коронавирусом в «республике» не публикуют.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек (796 417 пациентов выздоровели, 19 835 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 572 случая (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 725), Луганской области – 12 115 случаев (выздоровели – 8 607 пациентов, летальных случаев – 334).

В «ДНР» – 16 209 заболевших (выздоровели – 9 243 человека, скончались – 1 448 человек).