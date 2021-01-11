В Украине за сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 человек

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сегодня, 11 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях», – написал Степанов на своей Facebook-странице.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 372 человека;

летальных исходов – 68;

выздоровели – 4 819 человек;

проведено тестирований за сутки – 16 061 (в том числе методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).

За все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, из них:

выздоровели – 796 417 человек (71,2% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 303 062 человека (27,1%);

летальных исходов – 19 835 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 781 951.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 371 случай;

Винницкая область – 97 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 243 случая;

Донецкая область – 153 случая;

Житомирская область – 120 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 458 случаев;

Ивано-Франковская область – 92 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 140 случаев;

Львовская область – 160 случаев;

Николаевская область – 293 случая;

Одесская область – 312 случаев;

Полтавская область – 217 случаев;

Ровенская область – 88 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 103 случая;

Харьковская область – 96 случаев;

Херсонская область – 159 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 229 случаев;

Черновицкая область – 153 случая;

Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.