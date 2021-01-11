RU
Все новости

В Украине за сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 человек

11.01.21 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сегодня, 11 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях», – написал Степанов на своей Facebook-странице.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 372 человека;
  • летальных исходов – 68;
  • выздоровели – 4 819 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 16 061 (в том числе методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).

За все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, из них:

  • выздоровели – 796 417 человек (71,2% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 303 062 человека (27,1%);
  • летальных исходов – 19 835 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 781 951.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 371 случай;
  • Винницкая область – 97 случаев;
  • Волынская область – 103 случая;
  • Днепропетровская область – 243 случая;
  • Донецкая область – 153 случая;
  • Житомирская область – 120 случаев;
  • Закарпатская область – 44 случая;
  • Запорожская область – 458 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 92 случая;
  • Киевская область – 365 случаев;
  • Кировоградская область – 12 случаев;
  • Луганская область – 140 случаев;
  • Львовская область – 160 случаев;
  • Николаевская область – 293 случая;
  • Одесская область – 312 случаев;
  • Полтавская область – 217 случаев;
  • Ровенская область – 88 случаев;
  • Сумская область – 160 случаев;
  • Тернопольская область – 103 случая;
  • Харьковская область – 96 случаев;
  • Херсонская область – 159 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черкасская область – 229 случаев;
  • Черновицкая область – 153 случая;
  • Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк