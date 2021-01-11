В Украине за сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 человек

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сегодня, 11 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях», – написал Степанов на своей Facebook-странице.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 372 человека;
- летальных исходов – 68;
- выздоровели – 4 819 человек;
- проведено тестирований за сутки – 16 061 (в том числе методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).
За все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, из них:
- выздоровели – 796 417 человек (71,2% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 303 062 человека (27,1%);
- летальных исходов – 19 835 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 781 951.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 371 случай;
- Винницкая область – 97 случаев;
- Волынская область – 103 случая;
- Днепропетровская область – 243 случая;
- Донецкая область – 153 случая;
- Житомирская область – 120 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 458 случаев;
- Ивано-Франковская область – 92 случая;
- Киевская область – 365 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 140 случаев;
- Львовская область – 160 случаев;
- Николаевская область – 293 случая;
- Одесская область – 312 случаев;
- Полтавская область – 217 случаев;
- Ровенская область – 88 случаев;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 103 случая;
- Харьковская область – 96 случаев;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черкасская область – 229 случаев;
- Черновицкая область – 153 случая;
- Черниговская область – 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.