Оранжевые трупы: В Донецке сообщают о гибели «золотых рыбок» возле гостиницы «Виктория» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на территории гостиницы «Виктория», что находится вблизи стадиона «Донбасс Арена», в замерзшем пруду погибли карпы – «золотые рыбки», передают «Донецкие новости».

Как рассказывают очевидцы, на территории гостиничного комплекса искусственный пруд рядом с кафе «Альфреско» долгое время был заселен «золотыми рыбками». С приходом морозов пруд замерз и рыбки погибли.

«Теперь все, кто прогуливается рядом, могут любоваться оранжевыми трупами… Уроды и варвары… По идее, это были парчовые карпы (карпы Кои). Они очень выносливые, но г**нореспублика доконает кого угодно… Кошмар. Неужели не нашлось неравнодушного человека?... Ну так "Виктория" теперь будто их "государственное предприятие", неудивительно... Золотые рыбки – это непозволительная роскошь для ДНР», – пишут дончане.

Напомним, летом 2020 года в Донецке показали, как приходит в упадок территория гостиницы «Виктория».