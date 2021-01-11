Растет себестоимость: Эксперты прогнозируют резкое подорожание яиц

В Украине цены на яйца могут вырасти в январе до 40 грн за десяток, поскольку значительно дорожают корма для птицы. Такой прогноз озвучила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко, передает «Украина 24».

«В конце 2020 года нас, производителей, и кормопроизводителей всколыхнула нестабильность рынка сырья, которое является ингредиентами именно для производства кормов для птицы. Мы почувствовали резкий рост цен на такое сырье, как зерно пшеницы, зерно кукурузы, соя, жмых. Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 грн за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 грн и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 грн, а сейчас уже наблюдаем 34-36 грн на полках в магазинах», – сказала Бойко.

По словам эксперта, эта тенденция сохранится и на январь 2021 года.

«Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 грн», – резюмировала Бойко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за 2020 год цены на яйца выросли на 10,1%, в Луганской – на 14,2%.

В «ЛНР» до 31 марта 2021 года установили предельную цену на яйца, а в «ДНР» запретили ставить на социально значимые продукты, в том числе яйца, наценку больше 15% если товары местных производителей, и больше 25% – если продукты завезены из РФ. Однако это не сдерживает реальный рост цен.