С улюлюканьем «слава Путину»: В Луганске обсуждают военизированную «новогоднюю сказку» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске с 24 декабря по 6 января показывали новогоднее шоу для детей в военно-пропагандистском стиле. Об этом в Facebook рассказал местный блогер, публикующийся под именем «Венедикт Венедиктов», передают «Донецкие новости».

По его словам, город каждый день содрогался от пиротехнических взрывов, когда на одной из военизированных баз показывали «республиканскую новогоднюю сказку».

Сюжет представления переносил зрителей в 1941 год, главный антигерой пытался заразить народ вирусом, а боролся с ним «русский дух» во главе с персонажем Святогором. В финале действие возвращалось в наше время.

«Кулисы сшиты из военных тентов, а декоративные танковые снаряды, которыми злодеи обстреливали замок, сделаны из настоящих боеприпасов», – добавил детали блогер.

Богатырь Святогор был изображен в виде головы «с выпученными глазами».

«На протяжении всего спектакля, грохоча цепями, с диким улюлюканьем "слава Путину" голову по площадке возила группа мотоциклистов в кожаных жилетках и вооруженных алюминиевыми мечами. Если кто-то подумает, что это чистая самодеятельность студенческих бардов у костра, тот ошибется. Патриотический спектакль был одобрен и спонсирован на самом верху. Билборды с его рекламой висели по всему Луганску, а билеты через министерство культуры централизованно распространялись по школам», – пишет луганчанин.

Он отметил, что один из его знакомых рискнул повести своего ребенка на это представление.

«Зрелище не для слабонервных. "Ополченцы" в камуфляже и в рыцарских шлемах на голове, словно обезьяны в джунглях Борнео, скачут по сцене. Вдруг, хватив шлемом оземь, надевали шапку-ушанку и с криком: "Калинка-малинка! За родину! За Сталина!" – бросались на Деда Мороза... Для полной красоты не хватало только блинов с лопаты; но сколько же денег было выброшено на фейерверки: за чей счет весь этот дурдом на колесах? Мое дите пережило нервный срыв и потом полночи не могло заснуть», – передал впечатления от увиденного местный житель.

Сообщение о такой новогодней «сказке» шокировало пользователей соцсети.

В комментариях к посту люди высказали свои эмоции: «Креативный шабаш... Какой гадкий перформанс... Слов нет, разве такое может быть?.. Бедные дети... Какой кошмар... Рецепт стар, как мир – что надо толпе? Хлеба и зрелищ! В Крыму салат оливье надурняк, а тут зрелище».

Напомним, в 2017 году в Луганске поставили спектакль «Ленин в 17 году». Особенность постановки – Ленин пользуется мобильным телефоном, и с Надеждой Крупской заказывают на дом пиццу.

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