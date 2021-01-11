«Мисс серьезность»: На границе с РФ на Луганщине пограничникам помогает овчарка Лора (Фото)

Нежная и ловкая, отзывчивый и смелая овчарка Лора стала незаменимым помощником в охране государственной границы в Луганской области. Об этом рассказали в Оперативно-военном управлении Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Немецкую овчарку Лору пограничники называют «Мисс серьезность». Она охраняет участок, который граничит с РФ.

«Пограничница с почти 3-летним стажем, подруга и коллега инструктора-кинолога Ярослава. Живая, энергичная, имеет веселый характер – это все о ней. Но когда дело касается охраны госграницы, на смену веселью приходит "Мисс серьезность". Лора несет службу на «зеленой границе». И в дождь, и в снег она охраняет границу не менее преданно, чем ее четвероногие собратья, проходящие службу в КПВВ или пунктах пропуска», – отмечают в ГПСУ.

Первая встреча инструктора со своей напарницей, рассказали пограничники, произошла в Кинологическом учебном центре. С тех пор они неразлучны. После выпуска инспектор-кинолог вместе с четвероногим товарищем начали пограничную службу на западной границе, где Лора умело находила контрабандные сигареты и выявляла нарушителей границы.

С июля прошлого года они начали службу в Луганском пограничном отряде. Сегодня тандем охраняет участок, который граничит с РФ. За короткий срок Лора по запаху обнаружила двух нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу.